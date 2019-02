Aanhouding in 17 jaar oude vermissingszaak

De zaak is zo lang onopgelost gebleven, dat we het gevoel kregen dat dit toch niet in de haak was

Van Dillenburg was tot het moment dat hij verdween geen bekende van de politie, die vermoedt dat ook zijn vriendin niet wist dat hij crimineel actief was. Mede door die informatie werd er in eerste instantie rekening mee gehouden dat Van Dillenburg zelf voor zijn verdwijning koos, en niet gevonden wilde worden.



Ultieme poging

Dat beeld is recent veranderd, mede door een aantal tips. "De zaak is zo lang onopgelost gebleven, dat we het gevoel kregen dat dit toch niet in de haak was", zegt een politiewoordvoerder. Dat heeft ertoe geleid dat dinsdag een verdachte is aangehouden in Nederhemert.



De recherche rekent erop dat er meerdere verdachten zijn die iets te maken hebben met de verdwijning van Van Dillenburg, en heeft mede daarom een beloning van 20.000 euro uit laten loven door justitie.