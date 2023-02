Aanhoudende kritiek op Waternet jaagt directeur naar de uitgang

Beeld ANP

De aftocht van de nog maar negen maanden geleden aangetreden directeur markeert nieuwe machtsverhoudingen, die zich voorzichtig aftekenen. Jarenlang was de ambtelijke uitvoeringsorganisatie van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) gewend eigenstandig de koers uit te zetten en bestuurders van het waterschap bij het handje te nemen. Dat moet – als het aan het waterschap ligt – in de toekomst anders.

Een maand geleden gaf het waterschapsbestuur de aanzet tot een ander besturingsmodel, met minder invloed voor Waternet. Volgens ingewijden meldde Annelore Roelofs (65) zich ziek kort na die vergadering, waarin veel partijen harde kritiek uitten op Waternet. Dinsdag maakte ze bekend helemaal niet meer terug te keren. In een summiere verklaring verwees ze naar de vergadering van vorige maand.

Het heeft er veel van weg dat Roelofs, oud-korpschef bij de Nederlandse politie, klaar is met de kritiek vanuit het waterschap. Volgens betrokkenen meent Roelofs dat die haar organisatie zodanig beschadigt, dat het haar pogingen Waternet te hervormen in de weg zit. Een woordvoerder van Waternet zegt dat Roelofs het ‘houdt bij het statement op de website’.

Foute facturen

Waternet werd in 2006 door Amsterdam en het waterschap opgericht om een einde te maken aan het gekibbel tussen de verschillende overheidsinstanties belast met waterbeheer. Voor de gemeente is Waternet verantwoordelijk voor drinkwatertaken en rioolbeheer. Voor het waterschap is Waternet onder meer belast met waterzuivering en onderhoud van dijken en sluizen.

Op eigen gezag besloot Waternet tot aanschaf van een nieuw IT-systeem voor de inning van de drinkwaterfacturen en waterschapsbelastingen. De ingebruikname, eind 2020, verliep dramatisch en zorgde voor grote vertragingen bij het versturen van de waterschapsaanslagen en foutieve (soms dubbele) drinkwaterfacturen. Bij ruim 25.000 Amsterdammers werd vorig jaar augustus bijvoorbeeld te veel geld afgeschreven door Waternet.

Verscherpt toezicht

Ook de cyberveiligheid kwam in het geding, een risico voor de leveringszekerheid van drinkwater. Tot eind vorig jaar stond Waternet daarom onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport.

Inmiddels lijkt dat probleem opgelost. Betrokkenen zeggen dat Roelofs een belangrijke rol heeft gespeeld om ervoor te zorgen dat Waternet niet meer onder het verscherpt toezicht staat. Tegelijkertijd is het waterschap nog minstens tot 2026 bezig de achterstanden bij de belastinginning in te lopen. Ook is er achterstallig onderhoud en wordt slechts 58 procent van de voorgenomen investeringen daadwerkelijk gedaan.

Om de financiële tekorten aan te vullen leent het waterschap extra bij. De totale schuldenlast bedraagt zo’n 800 miljoen, bijna vier keer zoveel als het waterschap jaarlijks netto ontvangt aan belastingen. Andere waterschappen vinden hooguit 2,5 keer zoveel acceptabel.

Niet meer op wachten

Allemaal redenen voor het waterschap AGV – dat zelf geen enkele ambtenaar in dienst heeft – om Waternet aan banden te willen leggen. Tien van de dertig leden van het algemeen bestuur van het waterschap willen helemaal af van Waternet. De meerderheid vreest de kosten van zo’n operatie en neemt genoegen met een besturingsmodel dat meer grip moet geven op Waternet.

Complicatie is dat de gemeente Amsterdam als medebeheerder van Waternet veel minder urgentie voelt om zaken te veranderen, maar daarmee wel moet instemmen. Bestuurders van het waterschap moeten soms bedelen bij partijgenoten in de gemeenteraad om hen bij te praten over hun besognes. Bovendien kan meer zeggenschap van het waterschap over Waternet ten koste gaan van de invloed van Amsterdam.

In hoeverre Waternet moet inbinden, is daarom nog onduidelijk. Het stadsbestuur wil pas eind dit jaar knopen doorhakken. Annelore Roelofs wilde daar na alle kritiek vanuit het waterschap niet meer op wachten. Maar dat een organisatie die verantwoordelijk is voor waterzuivering en dijkbeheer in en rond Amsterdam stuurloos is, stemt niet gerust.