Aangifte tegen raadslid Landsmeer na mishandeling

Huurverhoging

Lattimir en de verhuurder van die schuur, Peter Ruijs, leven al langer in onmin met elkaar. De inzet is (zo staat ook in het proces-verbaal van de aangifte) een door Ruijs aangekondigde huurverhoging van 400 euro, waar Lattimir niet mee akkoord ging.



Ruijs zou daarop eerst het internet hebben afgesloten en later, toen Lattimir een advocaat in de arm nam, ook de elektra. Ook over de rechtsgeldigheid van het afgesloten huurcontract zijn beide partijen het niet eens.



"Hij verhuurt expres aan expats maar stelt z'n contracten in het Nederlands op," zegt Ravestein. Dat doet Ruijs vaker, zeggen omwonenden die niet met hun naam in de krant willen.



'Toevallig'

Toen Lattimir en Ravestein vrijdag terugkwamen, bleek de oprit geblokkeerd door de auto van Ruijs en stond La Fontaine bij de deur, die hij dichthield. La Fontaine laat per mail weten dat hij 'toevallig' bij Ruijs was toen de 'betrokkenen' het geblokkeerde hek van het erf 'binnendrongen'.



Lattimir had dat hek geopend met een afstandsbediening. Het raadslid zegt te hebben geprobeerd met de twee in gesprek te gaan. 'Maar zonder iets te zeggen wilden zij dwars door mij heen', schrijft hij. 'Dat kan natuurlijk niet.'



Op een video-opname die Lattimir maakte, is te zien hoe Ruijs hem een duw geeft en zich discriminerend naar hem uitlaat. De vermeende mishandeling van La Fontaine is niet te zien. Een felle woordenwisseling die minutenlang doorgaat wel. Op het shirt van Lattimir is een voetafdruk te zien. Volgens hem en zijn vriendin afkomstig van de schoen van La Fontaine.



Hotel

Lattimir en Ravestein zeggen dat twee agenten die op een goed moment op de Kanaalweg arriveerden hen opdroegen het terrein binnen 1,5 uur te verlaten. Dat hebben ze ook gedaan. Het stel verblijft sinds vrijdag op eigen kosten in een hotel in Spaarnwoude.



Een woordvoerder van de politie Noord-Holland wil op die bewering van het stel niet ingaan.



"De collega's hebben geprobeerd te bemiddelen. Als dat niet naar de zin van betrokkenen is gebeurd, kunnen ze daarover een klacht indienen." Volgens de woordvoerder is met Lattimir en Ravestein afgesproken dat de wijkagent op korte termijn contact opneemt.



