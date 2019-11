Aangifte tegen basisschool om weigeren kind met Marokkaanse naam

De Notenkraker in de Theophile de Bockstraat in Zuid. Beeld Rink Hof

De fractie van Denk zal woensdag in de gemeenteraad een motie indienen, waarin het stadsbestuur wordt opgedragen onderzoek te doen naar etnisch profileren door scholen. De partij wil zogenoemde mystery guests inzetten om discriminatie op te sporen.

Dit middel wordt ook ingezet om horecabedrijven te betrappen bij discriminatie aan de deur. “Het is schandalig wat hier gebeurt,” aldus fractievoorzitter Mourad Taimounti.

De aanleiding is een poging van een ouder met Marokkaanse naam om haar kinderen halverwege het schooljaar op een andere school te krijgen. De school kijkt dan of in de klassen nog plek is.

De ouder meldde zich bij basisschool De Notenkraker in Zuid en vroeg een plek voor twee kinderen, in groep 1/2 en in groep 3. Ze kreeg een afwijzing: geen plek.

Later probeerde ze het nog een keer, voor haar kind in groep 3, maar dan onder een Nederlandse naam. Nu was er ineens wel plek. Ze heeft aangifte gedaan.

Etnisch profileren

Denk, dat de mailwisseling tussen de ouder en de school heeft ingezien, kaart de kwestie aan in de raad. “Hier is duidelijk sprake van etnisch profileren in het basisonderwijs,” aldus Taimounti.

Volgens Antoinette van Zalinge, directeur van de school, is er sprake van een misverstand en niet van discriminatie. Volgens haar was de eerste aanvraag voor twee kinderen, een in groep 1/2 en een in groep 3. In de laagste groep was geen plek, in groep 3 wel. Omdat de administratie dacht dat de ouder dan geen interesse meer zou hebben, volgde de afwijzing.

De tweede aanvraag, onder andere naam, ging alleen over het kind in groep 3.

De aanvragen zijn niet goed afgehandeld, zegt Van Zalinge, omdat ze binnenkwamen op verschillende plekken. Hierdoor zijn twee verschillende antwoorden gegeven. “Dat had niet mogen gebeuren.” Volgens Van Zalinge is van discriminatie geen sprake en is de moeder welkom voor een gesprek en is de leerling welkom in groep 3. “We zijn een heel diverse school met kinderen van 24 nationaliteiten. Afkomst speelt bij ons geen rol. Ik hoop dat we in een gesprek de lucht kunnen klaren.”

Taimounti zegt dat de school liegt. “In de mails aan de moeder schrijft de school duidelijk dat er geen plek is in groep 1/2 en ook niet in groep 3.” Hij zegt veel signalen te krijgen van discriminatie door scholen. “In Amsterdam heerst veel angst een zwarte school te worden.”