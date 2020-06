Aangifte Onderwijsinspectie wegens afluisteren op Haga Lyceum

Beeld ANP

Het gaat om gesprekken die inspecteurs vorig jaar onderling voerden op de islamitische school, over lopend onderzoek. Vorige maand berichtte NRC dat de werkkamer van medewerkers van de inspectie was afgeluisterd in opdracht van directeur Soner Atasoy. Die zou op die manier in de gaten hebben proberen te houden wat de toezichthouder wist over het reilen en zeilen op school en van wie ze hun informatie kregen.

Atasoy ontkent zelf heimelijke opnamen te hebben gemaakt, maar zegt die wel in bezit te hebben. Ze zouden hem op een usb-stick zijn aangeleverd.

Half jaar cel

Het afluisteren van gesprekken tussen derden kan een geldboete tot een maximumstraf van een half jaar cel opleveren. Vorige maand al zei een woordvoerder dat de inspectie destijds vermoedens had, maar die waren niet concreet genoeg om actie te ondernemen. Wel werden voorzorgsmaatregelen genomen. Zo werden gesprekken op wisselende plekken in en buiten het gebouw en telefonisch gevoerd.

De vermeende afluisterpraktijken zijn een van de redenen waarom bestuursvoorzitter Mohammed Laamimach Atasoy heeft geschorst en nadien zelfs ontslagen. Atasoy erkent die besluiten niet en zegt Laamimach te hebben geschorst. Afgelopen donderdag diende een kort geding waarmee Atasoy zijn positie op de school hoopt veilig te stellen. Woensdag doet de rechter hierover uitspraak.

Atasoy stelt dat zijn kennis en ervaring niet gemist kunnen worden op de school. Volgens Laamimach voelen docenten, ouders en leerlingen zich niet veilig op de school en zou Atasoy grillig en autoritair te werk gaan.

Gestapo

Vorig jaar deed de Onderwijsinspectie ook al aangifte tegen Atasoy wegens laster. Hij zou medewerkers hebben vergeleken met de Gestapo. Vorige week zei Kudret Camdere, tot voor kort bestuursadviseur en boekhouder van de school, tegen Het Parool dat Atasoy de school heeft laten opdraaien voor advocatenkosten van bijna 13.000 euro voor die zaak. Atasoy stelt dat de rekening om weer een andere juridische procedure draait, van de school tegen de overheid. Hij heeft inmiddels de samenwerking met Camdere beëindigd.