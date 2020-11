Aangekondigde illegale rave gaat dit weekend toch niet door

Beeld Getty Images

Het account heeft op Instagram meer dan 15.000 volgers. Volgers kunnen zich via privéberichten opgeven voor de rave en krijgen dan de locatie door. Eerder werd een groot feest bij Hilversum, waar honderden feestvierders op afkwamen en waarover veel verontwaardiging ontstond, via het account aangekondigd. Sindsdien houdt de politie de Instagrampagina goed in de gaten.

Het is lastig voor de politie om de feesten van Locatie12.events aan te pakken. De organisatie screent eventuele bezoekers en pakt het voorzichtig aan. De locatie en precieze datum worden pas op het laatste moment doorgegeven en blijft zo lang mogelijk geheim. Op de feesten wordt entree gevraagd en bezoekers kunnen ook geld doneren.

Wie er achter Locatie12.events zit, is niet bekend. Tegen NH Nieuws zei een organisator van illegale feesten dat ze dit vooral doen vanuit ‘de gedachte om de scene levend te houden’.