Aangekondigde 'dweilpauzes' nooit ingelast op de Wallen

Dat bevestigt een zegsman van burgemeester Femke Halsema. De nieuwe burgemeester kondigde afgelopen zomer aan dat de gemeente een stapje harder zou gaan lopen op de Wallen. Handhavers kregen de beschikking over pinapparaten, zodat toeristen hun boetes direct betalen, het zogenaamde 'lik op stukbeleid'.



Ook was er een idee om 'dweilpauzes' in te lassen. Dit gaf reinigers de mogelijkheid om een straat even kort te laten afsluiten, zodat die met een veegwagen in één keer schoongemaakt kon worden.



Boetes

Halsema gaf toestemming voor dat experiment. Maar uiteindelijk bleken de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het gebied liever de beschikking te hebben over extra reinigers, die tussen de toeristen door hun werk doen.



In totaal zijn er 300 manuren reiniging, en 112 uur extra afvalinzamelers ingezet, schreef de burgemeester op 8 oktober aan de gemeenteraad. Volgens Halsema is de buurt hierdoor zichtbaar schoner geworden. Ook zijn meer boetes uitgedeeld voor het op straat gooien van rommel. De pin-apparaten worden nog niet zoveel gebruikt, begin oktober werden er slechts 15 boetes direct betaald.