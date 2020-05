Aangehouden krakers uit Kempering voor de rechter

Garage Kempering in Zuidoost op archiefbeeld. Beeld Marc Driessen

Het openbaar ministerie vervolgt de verdachten wegens huisvredebreuk en het kraken van een ontruimd gebouw. De veertien weigerden te vertrekken uit de garage, ondanks de waarschuwing van de gemeente dat iedereen die zich na de ontruiming nog in Kempering bevond, zou worden aangehouden.

De verdachten zijn in de leeftijd van 19 tot 37 jaar. De meesten zijn afkomstig uit Gambia, anderen komen uit Guinee-Bissau en Senegal. Van drie mannen is de nationaliteit onbekend.

Sloop

De mannen maken deel uit van de groep We Are Here, die met kraakacties aandacht vraagt voor het lot van uitgeprocedeerde asielzoekers die niet terug kunnen naar het land van herkomst. De groep zat sinds december in Kempering. De garage gaat deze maand worden gesloopt.