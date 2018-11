Aandeelhouders spreken beschuldigingen tegen

Radioloog over overnameplan

Radioloog Evelijn Beuerle is een van de 45 medisch specialisten, ongeveer de helft van de totale staf, die is betrokken bij het plan om MC Slotervaart over te nemen. In het tv-programma Pauw zei ­Beuerle gisteravond dat het plan om het ziekenhuis over te nemen een jaar geleden is ontstaan. De specialisten vonden toen dat er meer medische invloed zou moeten komen in de organisatie van het ziekenhuis, dus ook meer zeggenschap voor de medische staf.



“Daar is een heel plan voor geschreven dat is aangeboden aan de raad van bestuur, maar die had er geen oren naar,” aldus Beuerle. Toen de specialisten in mei hoorden dat het financieel slecht ging met het ziekenhuis, is het plan verder uitgewerkt.



In het plan zoals het er nu ligt, leggen de specialisten ieder 50.000 euro in, bij elkaar 2,1 miljoen euro. “Dat is natuurlijk te weinig om het ziekenhuis overeind te houden, maar we willen hiermee duidelijk maken dat we ons committeren aan dit plan. Om het totale bedrag bij elkaar te krijgen, willen we op zoek gaan naar investeerders.”



Om hoeveel geld het precies gaat, is nog niet duidelijk. “Bedragen die we hebben gehoord varieerden tussen de 6 en 13 miljoen euro. Er werd een hoop heen en weer geschoven wat betreft de schulden.”



Beuerle benadrukte dat de rechtszaak, waarin de rechtbank vanmiddag uitspraak doet, niet gaat over een overname. De artsen hebben veel vragen over de financiële handel en wandel van het ziekenhuis voordat het failliet werd verklaard.