Aandeel Ajax stijgt dankzij mogelijke transfer De Jong

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,4 procent in de plus op 505,69 punten. De graadmeter sloot een dag eerder voor het eerst sinds 28 februari 2017 onder de 500 punten. De MidKap klom 1,4 procent tot 672,05 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,4 procent.



Ajax won 1,7 procent. De beursgenoteerde voetbalclub raakt Frenkie de Jong na dit seizoen zo goed als zeker kwijt aan Paris Saint Germain (PSG). Volgens De Telegraaf wil de Franse topclub 75 miljoen euro betalen voor de 21-jarige middenvelder.



Alle 25 hoofdfondsen op het Damrak gingen omhoog. Sterkste stijger was biotechnologiebedrijf Galapagos met een winst van 2,7 procent. Verfconcern AkzoNobel won 2,3 procent na een adviesverhoging door Jefferies. Telecombedrijf KPN (plus 2,3 procent) profiteerde van een adviesverhoging door Credit Suisse.



Berlijnse studie

De hoop dat de Federal Reserve volgend jaar mogelijk terughoudender zal zijn met het verhogen van de rente steunde het sentiment. Verder wordt gewacht op het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag wordt vrijgegeven.



In de MidKap klom Air France-KLM 2 procent. De luchtvaartcombinatie houdt de recent in het leven geroepen prijsvechter Joon toch in de lucht, meldde de Franse krant Les Echos. Pharming dikte 5,6 procent aan bij de kleinere bedrijven. De biotechnoloog heeft positieve resultaten behaald bij een Berlijnse studie met het middel Ruconest tegen acute zwellingen.



Winstalarm

In Frankfurt kelderde het Duitse gezondheidszorgbedrijf Fresenius 10 procent na een winstalarm. AB Foods zakte 2,6 procent in Londen na een tegenvallende handelsupdate van het moederbedrijf van kledingketen Primark.



De euro was 1,1375 dollar waard, tegen 1,1370 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 51,45 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 60,24 dollar per vat. OPEC wist donderdag nog geen akkoord te bereiken over een productieverlaging. Vrijdag wordt opnieuw onderhandeld.