Aandacht voor granaat bij Suzy Wong in Opsporing Verzocht

Suzy Wong in de Korte Leidsedwarsstraat is al maanden dicht nadat er granaten voor de deur werden gevonden. De eerste keer was dat op 19 januari en twee maanden later, op 22 maart, gebeurde het weer.



Beide keren werden op beeld vastgelegd, maar van daders ontbreekt ieder spoor.



Melding

De politie hoopt daarom opnieuw via Opsporing Verzocht meer te weten te komen over de explosieven bij de horecazaak. 19 januari werd een half uur na het achterlaten van de handgranaat een melding via 112 gedaan.



Deze melding wordt dinsdag bij het televisieprogramma openbaar gemaakt omdat de politie het vermoeden heeft dat de beller iets met de zaak te maken heeft.