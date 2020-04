Aan helpende handen geen gebrek, maar waar zijn de hulpbehoevenden?

Beeld ANP

Aan helpende handen geen gebrek, vertelt Evert van der Wissel namens Amsterdammers voor elkaar, een initiatief dat op 15 maart van start ging. “We hebben nu 4000 mensen die hulp willen geven en 600 mensen die om hulp vragen. In West was het aanbod dusdanig groot, dat we mensen die zich melden, laten weten dat we ze nu niet nodig hebben.”

Bij I will help you, een Amsterdams initiatief voor het hele land, hebben zich 800 hulpaanbieders gemeld, tegen 40 verzoeken om bijstand. Martijn Strijp: “We merken dat de mensen staan te popelen om iets te doen. Ik word blauw gebeld door mensen die hulp hebben aangeboden, en nu eindelijk wel eens een klusje willen hebben.”

Strijp heeft zijn hoop gevestigd op het Max Ouderenjournaal dat ergens in de komende dagen aandacht besteedt aan het initiatief. “We hebben ook een afspraak met een koepelorganisatie voor huisartsen om mondkapjes af te leveren op de praktijken. Als die mondkapjes er eenmaal zijn, kunnen we daar ook mensen voor inzetten.”

Over de vraag om hulp vertelt Van der Wissel dat die zeer divers is. “Het gaat om het doen van boodschappen, het uitlaten van de hond of het wegbrengen van een potje urine naar de dokter. Soms komen er ook hulpvragen binnen van mensen die kampen met financiële problemen of oplopende spanningen in huis. Die geleiden we door naar de professionals.”

Iedereen is blij dat het aanbod van hulp groter is dan de vraag. Bovendien blijven de coronamaatregelen nog minstens een maand van kracht, en misschien nog wel langer. “De mensen die iets willen doen voor een ander, gaan vast nog van pas komen,” zegt Strijp. “Het aanbod is overweldigend en hartverwarmend,” stelt Van der Wissel.