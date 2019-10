A2 richting Amsterdam afgesloten na ernstig ongeluk door spookrijder

⚠ | Ernstig ongeval op de #A2 richting Amsterdam bij Breukelen. Rijbaan is volledig afgesloten. Verkeer (nu nog) over de vluchtstrook. pic.twitter.com/Axv7Jk1qEL Rijkswaterstaat Verkeersinformatie

De weg blijft volgens Rijkswaterstaat nog tot na de avondspits gesloten. Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend.

Bij het ongeval zijn drie auto’s betrokken, waarvan er twee volledig verwoest zijn. Een motorblok is uit een van betrokken voertuigen geslingerd en ligt los op de A2.

Drie ambulances zijn ter plaatse, ook is een traumahelikopter midden op de weg geland. Hulpdiensten hebben inmiddels opgeschaald naar GRIP 1-situatie, dat wordt alleen bij zeer ernstige omstandigheden gedaan.

Verkeer omgeleid

Het verkeer naar Amsterdam wordt omgeleid. Rijkswaterstaat adviseert om via de A1, A9 of A27 in de richting Almere te rijden.

Ook op de A2 in de richting van Utrecht is door het ongeval één rijstrook afgesloten.

De ANWB en Rijkswaterstaat verwachten een erg drukke avondspits rondom Utrecht. Ook op de omleidingsroutes rond Utrecht dreigt het enorm druk te worden. “We adviseren automobilisten hun reis uit te stellen, als dat mogelijk is,” zegt de woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Wordt een hele drukke avondspits rond Utrecht door combinatie ongeluk #A2 bij Vinkeveen en werkzaamheden #A12 bij knp. Oudenrijn pic.twitter.com/ahpmH39SKu ANWBverkeer