A10 vijf weekenden dicht: ook geen treinen naar Zuid

Weggebruikers moeten tijdens de betreffende weekenden rekening houden met drukte en een extra reistijd oplopend tot een uur, waarschuwt de gemeente. Verkeer wordt omgeleid via de A5 en A9. Oprit S109 richting knooppunt Amstel is wel te gebruiken, net als de A10 Zuid in de andere richting en de A4 richting Schiphol.



Treinen die gebruikelijk van, naar en via Zuid en Rai rijden worden omgeleid via Centraal Station. Treinreizigers naar station Zuid en Rai wordt aangeraden gebruik te maken van de metro.



Naast de vijf weekenden in mei en juni, zijn er ook enkele weekenden waarin er bij station Amsterdam Zuid en Amsterdam Rai minder treinen of metro's rijden. Het gaat om 6 en 7 april, 15 en 16 juni en 22 en 23 juni.



Zuidasdok

De weekenden zijn nodig voor de realisatie van het project Zuidasdok. Dat ziet toe op de verbetering van de bereikbaarheid van Zuidas en van de noordelijke Randstad. Als onderdeel daarvan wordt station Amsterdam Zuid compleet vernieuwd en gaat de A10 Zuid van vier naar zes rijstroken.



Het project is volgens de planning in 2028 afgerond.



