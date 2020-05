A10 Noord weer vrij na dodelijke aanrijding

De ringweg A10 Noord is woensdagochtend afgesloten geweest voor verkeer. Beeld ANP XTRA

Het slachtoffer reed in een bestelbusje toen hij rond 07.30 uur achter op een vrachtwagen knalde. Door de aanrijding raakte hij beklemd. De man is ter plaatse overleden. De bijrijder in het busje is gewond naar een ziekenhuis overgebracht. Bij het ongeval kwamen meerdere ambulances, een ambulancehelikopter, brandweereenheden en de politie ter plaatse.

De snelweg A10 richting Zaanstad was de hele woensdagochtend dicht tussen afritten Durgerdam en Landsmeer. Het verkeer moest omrijden via de ring A10 Zuid en A10 West. De weg is sinds 12.15 uur weer vrij, meldt Rijkswaterstaat.