A10-Noord twee weekenden dicht én knip Weesperstraat: puzzelen om in Amsterdam-Oost te komen

Rijkswaterstaat (RWS) legt de ‘extra laag stiller asfalt’ aan omdat omwonenden van de A10-Noord meer hinder hebben van lawaai sinds de geluidsschermen langs het traject verlaagd zijn.

Weggebruikers kunnen tijdens beide afsluitingen het best gebruik maken van de A10-West en omrijden via de Coentunnel. De op- en afritten naar Amsterdam-Noord, Landsmeer en Oostzaan blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Automobilisten uit de richting van Amsterdam-Noord die naar Oost willen, kunnen beter omrijden via de A10-West en niet via de IJ-tunnel. Vanwege de knip op de Weesperstraat en enkele andere straten die vanwege de proef afgesloten zijn, staan daar al dagelijks files.

Knip Weesperstraat

De werkzaamheden van RWS maken de timing van de proef met de knip op de Weesperstraat opmerkelijk. Het aanbrengen van het stillere asfalt is al enkele maanden geleden aangekondigd door RWS en zorgt ervoor dat Amsterdam-Oost en het Centrum vanuit Noord tijdens deze weekenden slecht bereikbaar zijn. De knip verergert dat nog.

De geluidsschermen raakten na meerdere stormen vorig jaar beschadigd. Daarna verwijderde RWS diverse panelen om de veiligheid van weggebruikers te garanderen, maar na een inspectie bleek dat bij een volgende storm meer panelen los kunnen raken. Uit voorzorg verlaagde RWS ze om ongelukken te voorkomen.

Uit onderzoek van Het Parool bleek dat RWS al in 2019 wist van de slechte staat van de geluidsschermen langs de A10-Noord, maar niet ingreep. Sinds de verlaging van de geluidswal klagen omwonenden over toegenomen geluidsoverlast. Een onafhankelijk onderzoek bevestigde hun zorgen: bijna 1100 woningen langs het traject ervaren een verdubbeling van het lawaai en bij bijna 350 woningen is het geluidsniveau in huis te hoog.

Nieuw asfalt

Om de geluidsoverlast aan te pakken, wordt er nu stiller asfalt gelegd. RWS begint daar vrijdag 23 juni om 23.00 uur mee. De binnenring van de A10-Noord is dan afgesloten vanaf knooppunt Coenplein tot knooppunt Watergraafsmeer. Als alles goed gaat, is de binnenring dan op maandag 26 juni om 05.00 uur weer open.

Een week later, op 30 juni, is het de beurt aan de buitenring. Dan zal de snelweg vanaf 23.00 uur afgesloten zijn vanaf knooppunt Watergraafsmeer tot knooppunt Coenplein. Als alles volgens schema verloopt, zal de buitenring op maandag 3 juli om 05.00 uur weer open zijn. Weggebruikers moeten tijdens de afsluitingen rekening houden met een extra reistijd van dertig tot zestig minuten.

Omwonenden nog niet tevreden

Omwonenden zijn blij met de aanleg van het stillere asfalt, maar velen vinden het nog niet genoeg. Zij willen dat RWS ook een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur invoert op het traject, iets waar wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) ook bij RWS op aandringt. De gemeente heeft daarom omwonenden geholpen bezwaar te maken tegen de ontheffing die RWS heeft gekregen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om in 2023 en 2024 de geluidsnormen langs de A10-Noord te mogen overschrijden.

De uitkomsten van die procedure zijn nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het RWS niet is gelukt de planning voor de definitieve vervanging van de geluidsschermen te versnellen. Als alles meezit, zijn de geluidsschermen in de laatste helft van 2025 of eerste kwartaal van 2026 volledig vervangen.

Over de auteur: Jesper Roele schrijft sinds 2019 voor Het Parool over alledaags nieuws uit Amsterdam, festivals, het nachtleven en de techsector. Tips kun je sturen naar j.roele@parool.nl.