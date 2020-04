A10 Noord eerder op de schop: dicht met Hemelvaart en Pinksteren

Beeld anp

Hierdoor is de binnenzijde van de A10 Noord (in oostelijke richting) zowel tijdens Hemelvaart als Pinksteren volledig afgesloten voor al het verkeer. Auto’s kunnen omrijden, maar de extra reistijd kan oplopen tot een uur. De buitenring, voor het verkeer in westelijke richting, blijft wel open.

Volgens Dick van der Kolk, namens Rijkswaterstaat omgevingsmanager van het project, is er enorm veel werk verzet om de operatie naar voren te halen. “Maar dit was een beter moment om de werkzaamheden te starten: vanwege de maatregelen rond het coronavirus rijdt er aanmerkelijk minder verkeer op de Ring A10.”

Dergelijke operaties vergen doorgaans een lange voorbereidingstijd, dus het verschuiven van onderhoudsprojecten had veel voeten in aarde, zegt Van der Kolk. “We moesten in overleg met de gemeente, maar ook met de aannemer. Hebben zij voldoende materieel en materiaal beschikbaar om eerder al aan het werk te gaan? En nog belangrijker: is er voldoende mankracht beschikbaar?”

Minder mensen

Het bleek allemaal te regelen. Tijdens de Hemelvaartsperiode (van 20 tot 25 mei) en de Pinksterperiode (van 28 mei tot 2 juni) vindt het werk plaats. Tijdens deze periodes zal de weg tussen knooppunt Coenplein en afrit S114 (IJburg) geheel afgesloten zijn, inclusief alle tussenliggende op- en afritten. Het gaat om onderhoud dat nodig is vanwege slijtage van het wegdek: dergelijk onderhoud vond op deze plek vijftien jaar geleden voor het laatst plaats.

Betekent dit dat een afsluiting in de zomer niet meer nodig is? Van der Kolk zegt dat het zo snel niet gaat. “Op dit project wordt, zoals overal in Nederland, gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat minder mensen en materieel tegelijkertijd op een wegdeel kunnen worden ingezet. Wij willen met het eerder uitvoeren van de werkzaamheden voorkomen dat, als de coronacrisis voortduurt, de in de zomer geplande wegafsluitingen langer gaan duren en halen daarom een deel van de werkzaamheden naar voren. We mikken op minder hinder in de zomermaanden.”

Ingewikkeld voor automobilisten is dat op de A9 in het Hemelsvaartweekend ook wordt gewerkt. De A9 Gaasperdammerweg is dan in beide richtingen afgesloten tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen. Ook de tussenliggende op- en afritten zijn dicht. Volgens Rijkswaterstaat zijn de wegwerkzaamheden en de omleidingsroutes goed op elkaar afgestemd.