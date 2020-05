A10 Noord deels afgesloten door ongeval

De ringweg A10 Noord is woensdagochtend afgesloten voor verkeer. Beeld ANP XTRA

De A10 is dicht tussen afritten Zeeburg en Landsmeer. Bij het ongeval kwamen meerdere ambulances, een ambulancehelikopter, brandweereenheden en de politie ter plaatse. Het zou gaan om een ongeval met een vrachtwagen. Of er slachtoffers zijn gevallen, is nog niet bekend.

Het verkeer richting Zaanstad moet omrijden via de ring A10 Zuid en A10 West.