A10 na chaotische ochtend weer file-vrij

Volgens Rijkswaterstaat Verkeersinformatie heeft de file kunnen ontstaan doordat er in de ochtend verschillende incidenten tegelijk plaatsgevonden, wat leidde tot een uur vertraging op de Ring. In totaal waren er vier verkeersongevallen, bij knooppunt De Nieuwe Meer, de Zeeburgertunnel, knooppunt Amstel en afslag Geuzenveld. Rijkswaterstaat meldt dat de weg inmiddels weer is vrijgegeven. “Er is geen verkeershinder meer. Alles rijdt weer,” aldus een woordvoerder.

Door meerdere ongelukken is het nu abnormaal druk op de #A10 rond Amsterdam. pic.twitter.com/miZLwMfi7w — ANWB Verkeersinformatie (@ANWBverkeer) 28 juni 2022