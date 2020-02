A10 in Noord afgesloten na ernstig ongeluk

Beeld Rijkswaterstaat

Volgens een woordvoerder van de politie waren bij het ongeluk vier auto’s betrokken. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De dienst Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) is ter plaatse en doet onderzoek. “Dat gaat nog wel enige tijd duren,” aldus de zegsvrouw.

Twee slachtoffers zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over hun toestand kan de politie niets zeggen. Op de snelweg is ook een traumahelikopter geland. “Die heeft wel assistentie verleend.”

De A10 is in de richting van Zaandam afgesloten van Volendam tot Amsterdam-Tuindorp Oostzaan. Rijkswaterstaat leidt automobilisten om vanaf Watergraafsmeer.