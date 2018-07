A10 bij Coentunnel blijft tot laat in de avond dicht

Verkeer dat vanaf de A8 kwam, kon daardoor enige tijd geen kant op.



Omdat het erg warm is, leidden Rijkswaterstaat en de politie het ingesloten verkeer zo snel mogelijk weg.



Op de weg lag na het ongeval een gekantelde vrachtwagen. Er was ook een personenauto bij de aanrijding betrokken.



Nog een ongeluk

Vanwege de berging blijft de tunnelbuis vanaf de A8 richting A10-West nog in de avonduren afgesloten, meldt Rijkswaterstaat. De wisselbuis is wel weer open. Verkeer kan hier gebruik van maken en hoeft dus niet meer om te rijden.



Ook elders op de ring was het in de namiddag erg druk, onder meer door een ander ongeluk aan de zuidkant van de stad.



Dinsdagavond heeft Rijkswaterstaat laten weten dat de A10 tot diep in de avond dicht blijft. Het asfalt kan moeilijker worden hersteld door de hitte.