A'dam Toren roze verlicht voor borstkankermaand

Elk jaar is oktober de maand waarin de organisatie Pink Ribbon aandacht probeert te generen voor de ziekte en Nederlanders oproept geld te doneren voor borstkankeronderzoek.



Een onderdeel van de campagne is het verlichten van een opmerkelijk gebouw. De Johan Cruijff Arena kleurde zo bijvoorbeeld als een roze, maar ook de Beurs van Berlage. Ook wereldwijd worden in oktober verschillende iconische gebouwen in het roze gezet.



Naast dat de A'dam Toren roze verlicht is, is ook het cijfer zeven te zien. Dit verwijst naar het aantal vrouwen dat in Nederland borstkanker krijgt, namelijk één op de zeven. De campagne van Pink Ribbon draait dit jaar om dit aantal.