A’dam Toren door twaalf clubs en cafés belegerd voor ‘feest van het jaar’

Beeld ANP

De nachthoreca hebben stuk voor stuk een ruimte in de iconische toren, aan de overkant van het IJ, toegewezen gekregen. Zo kunnen Amsterdammers eenvoudig hoppen van club naar café, en weer door, om zo op één avond alle gemiste feestjes van de afgelopen twee jaar in te halen.

Op de eerste verdieping kan je aan de bar hangen bij De Kopstootbar en De Tulp. Ook Red Light Bar, Tales & Spirits en Duke of Tokyo hosten een ruimte. Daarboven wordt het dansen bij Mary Go Wild, of even langs de zaal waar Lovelee en de Chin Chin Club samen een feestje bouwen. Helemaal bovenin zijn Madam, Chicago Social Club en de Jimmy Woo de baas.

De line-up, zo schrijft organisatie Unlock The Party, is net zo divers als het Amsterdamse leven zelf. De eerste namen die bekend zijn: Sophie Straat, Fiesta Macumba Soundsystem en Elias Mazian.

“Het nachtleven is voor veel mensen echt een veilige haven waar iedereen mag zijn wie zij willen zijn,” zegt Junior van Keulen, programmeur van mede-organisator Club Nyx. “Met trots vertegenwoordigen wij daarom als club de lhbtq-gemeenschap tijdens dit unieke evenement waarbij de Amsterdamse nacht weer op een voetstuk wordt geplaatst.”

Het feest begint om 20.00 uur en eindigt om 02.00 uur. Een ticket kost 30 euro, de kaartverkoop start op 24 februari om 10.00 uur.