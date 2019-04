98 procent achtstegroepers geplaatst op school uit top 5

Donderdagmiddag is de uitslag van de Centrale Loting & Matching bekendgemaakt. De uitkomst is iets ongunstiger dan vorig jaar: toen was bij 87 procent de voorkeursschool gehonoreerd en viel 99 procent in zijn of haar top vijf. Rob Oudkerk, voorzitter van de Osvo, de koepel van Amsterdamse schoolbesturen, schrijft het verschil toe aan het grotere aantal leerlingen dat dit jaar naar de brugklas gaat. Vorig jaar lootten 7420 kinderen mee, dit jaar 7580.



Vijf kinderen kwamen op hun elfde plek van voorkeur, vijf op hun twaalfde, en nog eens vijf werden niet geplaatst. Die hadden een te korte lijst ingeleverd. Dat kan uit onwetendheid zijn, denkt Oudkerk, maar het gaat bijvoorbeeld ook om kinderen van buiten de stad die al een plekje hebben op een school in hun eigen woonplaats maar wel een gokje wilden wagen op, zeg, het Vossius.



Tweede ronde

"Deze vijf kinderen kunnen volgende week meedoen aan de tweede ronde, en een lijst met 12 scholen inleveren," zegt Oudkerk. Donderdag 11 april is een tweede loting voor iedereen die niet tevreden is met zijn of haar plaatsing. Alle scholen die nog plek hebben, doen daaraan mee. Tot volgende week donderdag doet de Osvo geen uitspraken over plaatsingen van individuele kinderen, of wat de populairste scholen waren.



Ook het aantal aanmeldingen bij het Cornelius Haga Lyceum wil Oudkerk niet geven. "Wij willen geen speler worden in een politieke discussie." De veiligheidsdiensten brachten 7 maart het bericht naar buiten dat zij zich zorgen maakten om islamradicale invloeden binnen de school. Het nieuws was bewust zo getimed: nu hadden ouders en groepachters nog ruim een week om op basis van die informatie nog hun schoolkeuze te wijzigen. Volgens bestuurder Soner Atasoy hebben zich dit jaar 135 kinderen aangemeld. Dat zou betekenen dat de school bijna in omvang verdubbelt.



Teleurstellend

De stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam noemt de uitslag teleurstellend: 1256 Amsterdamse kinderen die niet op hun school van aanmelding terechtkunnen, 314 kinderen buiten hun top drie. De stichting schat in dat veel vmbo'ers op hun voorkeursschool terechtkonden, maar dat voor de populaire gymnasia veel kinderen zijn teleurgesteld. Uitgesplitste cijfers voor de loting onder verschillende niveaus kan het Osvo echter nog niet geven.



Na een 'proefmatching' op 25 maart hebben een aantal scholen geschoven met beschikbare plekken. Zo heeft het Metis Montessori Lyceum meer ruimte gemaakt voor de coderclass en het technasium, en hebben het Calandlyceum, het Hervormd Lyceum West en het IVKO meer plaats gemaakt voor vmbo-t. Dat betekent, stelt de VSA vast, dat kinderen die na de Cito-toets een hoger schooladvies krijgen, buiten de boot vallen. "Dan zijn alle plekken al vergeven," zegt Elisabeth Bootsma van de VSA. "Een kind met vmbo-havo-advies loot mee voor het laagste advies, vmbo dus.



Bewijzen

Als hij toch naar de havo blijkt te mogen, en er is daar geen plek meer, zit hij een jaar op een te laag niveau. Om daarna naar de havo te mogen, moet hij een 7,5 gemiddeld staan. Zo'n kind moet zich twee keer bewijzen."De VSA vindt dat dit lotingssysteem kansenongelijkheid in de hand werkt. "In het centrum en Zuid krijgen kinderen vaak een te hoog schooladvies, buiten de Ring en dan vooral in Zuidoost worden kinderen juist vaak ondergeadviseerd. Als er dan voor die kinderen ook op de middelbare school geen ruimte is om door te groeien, zijn zij de dupe."



Daar zijn brede scholen juist goed op ingesteld, zegt Rob Oudkerk. "Voor individuele gevallen kunnen altijd passende oplossingen worden gevonden. En ook na de loting kan nog van alles veranderen: kinderen die zich bedenken, die verhuizen. Bovendien werken we aan allerlei maatregelen om de opstroom juist te bevorderen."



Het systeem wordt in de zomer geëvalueerd.