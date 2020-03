95 organisaties eisen aftreden Frits Huffnagel als voorzitter Pride Amsterdam

Frits Huffnagel. Beeld ANP Kippa

‘Het is onacceptabel dat Pride Amsterdam wordt geleid door een voorzitter die een xenofobe kijk heeft op vluchtelingen,’ schrijven de organisaties in hun verklaring. Meerdere bekende namen ondertekenden de brief, zoals de lokale afdeling van homorechtenorganisatie COC, feministische actiegroep De Bovengrondse, politieke partij BIJ1, het transgenderfilmfestival TranScreen, Vereniging Ons Suriname en Womens March NL.

In Spraakmakers zei Huffnagel: “Nee, geen nieuwe vluchtelingen […] die mensen moeten hier niet naartoe […] wij zien een kind en denken dan ‘oh wat zielig’, terwijl we zien niet die vader die daarachter staat die misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd en een moeder die daarachter staat dat heeft gefaciliteerd.” In een latere verklaring zegt de oud-politicus dat hij spijt heeft van de uitspraak. Ook verklaart hij niet te hebben verwacht dat zijn mening ‘zo sterk zou worden geplakt op de Pride organisatie’.

Inclusiever bestuur

Het bestuur van Pride Amsterdam deed afstand van Huffnagels woorden. Zijn standpunt wordt ‘niet in gezamenlijkheid gedragen’ en het divers samengestelde bestuur ‘kent vele privémeningen’. Wel stellen ze dat Huffnagel zijn mening genuanceerder had kunnen geven, ook al deed hij deze volgens hen op persoonlijke titel.

De 95 organisaties vinden dat Huffnagels uitspraken ‘niet horen bij het voorzitterschap van Stichting Pride Amsterdam; een organisatie die hoort te staan voor inclusie en acceptatie voor iedereen.’ Daarom eisen ze dat de stichting haar voorzitter afzet en ‘gaat werken aan een inclusiever bestuur waarin racisme, xenofobie en islamofobie pertinent geen plaats hebben.’