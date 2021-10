93-jarige man overleden bij brand in slaapkamer Dapperstraat

Bij een brand in een woning aan de Dapperstraat is een 93-jarige man overleden. Beeld Nina Schollaardt

De man werd door de brandweer aangetroffen in de woning, hij is ter plaatse gereanimeerd en zeer zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Later is het slachtoffer overleden als gevolg van de brand, meldt een woordvoerder van de brandweer.

De brandweer ontdekte de brand in de woning nadat er rond 5.15 uur een melding binnen was gekomen over een sterke brandlucht. De woning stond blauw van de rook, maar de brand kon snel onder controle worden gebracht. Uit voorzorg zijn omliggende woningen korte tijd ontruimd geweest.

De overleden man woonde op de bovenste etage van een appartementencomplex. “Ik werd wakker van de stank,” zegt een benedenbuurman. “De brandweer en de politie kwamen, en toen is een man naar het ziekenhuis gebracht. Meer weet ik er niet van.”

De buurman die gelijkvloers met de overleden man woont: “Van de brand heb ik niets gemerkt,” zegt hij. “Ik werd pas wakker toen de brandweer mijn deur intrapte.”

Beetje verward

Volgens hem heette de man Maud. “We hadden weinig tot geen contact. Hij was redelijk ziekig en een beetje verward. We hebben met de buren een beetje beneden staan wachten tot de brandweer klaar was. Mijn deur moeten ze wel nog repareren.”

Wat de oorzaak van de brand is geweest, is nog niet bekend.