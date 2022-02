900.000 euro voor 36 m2, maar dan heb je wel een woonboot met ‘sprookjesachtig uitzicht’

Beeld Pararius

Het is allang geen nieuws meer dat de huizenprijzen in Amsterdam de pan uit rijzen. Maar zelfs voor de hoofdstad is het uniek dat een tweekamerwoning van deze grootte bijna een miljoen euro moet opbrengen.

Wat maakt het zo prijzig? Vooral de locatie en het uitzicht, blijkt uit de advertentie op woonsite Pararius. De woonark ligt op de Amstel, tussen Koninklijk Theater Carré en de Hermitage in. Het uitzicht is ‘werkelijk subliem’, valt te lezen: ‘’s Avonds waant u zich in een schilderachtig tafereel met de fonkelende lichtjes van de kade en de Magere Brug op het water.’

Toegegeven, de boot is van de nodige luxe voorzien. Zo is er airconditioning voor de hete zomerdagen en in de badkamer staat een jacuzzi. Ook beschikt de woning over een varend terras, dat niet veel kleiner is dan de woning zelf, en een bootje met ligplaats.

Alles bij elkaar kost dit 25.000 euro per vierkante meter; 16.000 als het terras wordt meegerekend. Daarmee is het relatief nog prijziger dan het grootste penthouse van de stad (8,7 miljoen euro voor 774 vierkante meter), maar nog altijd goedkoper dan het pied-à-terre op de Dam dat begin 2020 voor 11,5 miljoen euro te koop stond (305 vierkante meter woonruimte).

Je kunt het ook anders zien: 900.000 voor een tweekamerwoning lijkt veel, maar nog geen half jaar geleden stond in Amsterdam-Zuid een garagebox te koop voor slechts twee ton minder. Dan is een woonplek als deze nog niet eens zo’n slechte deal.

Amsterdam at Home Makelaars, de makelaar die de woonark aanbiedt, laat weten niet te willen reageren.