90 dagen cel voor eerste verdachte rellen Museumplein

Beeld ANP

Het was helemaal niet het plan om eens flink te gaan rellen op het Museumplein, zegt Bryan H. tegen de rechter. Ajax speelde die bewuste zondagmiddag tegen Feyenoord en met vrienden zou hij die wedstrijd gaan kijken, bij iemand thuis, in de Pijp. Dat doen ze vaker. Het plein, het basketbalveldje om precies te zijn, was volgens hem slechts het verzamel- en vertrekpunt daarvoor.

Het liep anders. Anderhalve week na de rellen op het Museumplein veroordeelde de rechter de postbezorger tijdens een snelrechtzitting in Amsterdam. Bryan H. gooide twee keien van 10 bij 10 centimeter naar politieagenten. Ook negeerde hij opzettelijk het bevel het plein te verlaten en had hij 37 pillen mdma en 12 bolletjes cocaïne bij zich.

Dat het zo liep had onder andere te maken met de grote hoeveelheid whisky in combinatie met drugs die hij op had. “De ene keer word ik daar rustig van, maar deze keer werd ik agressief. Ik wist niet dat het zo erg zou worden.” Hij zag veel mensen staan op het plein, en ook politie. “Ik kwam om te chillen, maar liet me meeslepen.”

Waarom hij dan met stenen gooide naar de politie, vraagt de rechter hem. “Dat weet ik niet, maar ik zag ook andere mensen gooien en het leek opeens alsof het een leger tegen nog een leger was, dan moet je je verdedigen. Maar als ik erop terugkijk dan hoorde ik niet bij de goeden.”

De Officier van Justitie noemt het gebruikte geweld tegen de politie onaanvaardbaar en treedt daarom hard op. Er is die middag geschopt en geslagen tegen politieagenten -honden en -paarden, er is vuurwerk gebruikt en er heeft vernieling plaatsgevonden.

Daar heeft de verdachte volgens justitie wezenlijk aan bijgedragen. Dat er door zijn stenen niemand is geraakt, is vooral een kwestie van geluk. Daarom zou een signaal moeten worden afgegeven. “Laten zien: je komt er niet mee weg.”

Verstandelijke beperking

Maar om nu al het geweld van die dag en de daarop volgende dagen in de schoenen van H. te schuiven, dat vindt zijn advocaat te ver gaan. Die verzoekt de rechter de zaak klein te houden, de verstandelijke beperking van H. in het achterhoofd houdend. “Het is ingrijpend, gooien met stenen, daar is geen discussie over mogelijk. Maar zo iemand de zondebok maken, dat is niet terecht.”

De rechter acht bewezen dat H. die middag opzettelijk het bevel het plein te verlaten heeft genegeerd en dat hij harddrugs voorhanden had. Hij rekent hem het stenen gooien vlak over de hoofden van agenten aan, vanwege het grote risico op verwondingen en het onveilige gevoel dat dit omstanders ook moet hebben gegeven.

Een eerdere veroordeling voor geweldpleging en de beperking laat hij meewegen in de veroordeling: 3 maanden cel, waarvan 60 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 2 jaar. Dat komt neer op 25 dagen zitten, op voorwaarde dat H. zich laat behandelen voor zijn middelengebruik.

Daarnaast moet hij zich houden aan de avondklok, anders heeft ook dat gevolgen voor zijn straf. “Bij jou gaat een dubbel slot erop.” En komt er straks een fonds waarin relschoppers de door hun gemaakte schade kunnen vergoeden, dan moet de Amsterdammer daarin 500 euro storten.

Hoewel de verboden demonstratie gericht was tegen het kabinet Rutte en de coronaregels, vielen de woorden Rutte of corona deze middag niet een keer.