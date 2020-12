Nieuws

9 omwonenden klaagden 17.000 keer over geluidsoverlast door Schiphol – in 1 jaar tijd

Er kwamen in het afgelopen jaar duizenden klachten binnen over vliegtuiglawaai afkomstig van Schiphol. Negen inwoners van Nederhorst den Berg spanden daarbij de kroon: zij klaagden bijna 17.000 keer over lawaai.