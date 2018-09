9 maanden cel voor stelen Canta's in Amsterdam

De officier van justitie eiste achttien maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor het stelen van vijf Canta's in 2017 en 2018. Volgens de rechter was er maar bewijs voor diefstal van drie autootjes.



Bij het stelen van de Canta's kreeg hij hulp van zijn minderjarige zoon en een halfbroer.



De vierkante auto's worden vaak bestuurd door kwetsbare mensen, zoals invaliden en bejaarden. Voor hen is dit vaak de enige manier om zich buiten de deur te begeven, stelt de rechter. "De verdachte heeft op geen enkele wijze rekening gehouden met de belangen van de Cantagebruikers."



Proeftijd

Zelf erkende B. maar twee Canta's te hebben gestolen. Als reden voor de diefstallen zei hij verslaafd te zijn geweest en geld nodig te hebben gehad. Hij zou nu helemaal clean zijn.



Uit het strafblad van B. blijkt dat hij al eerder veroordeeld is voor soortgelijke feiten. Ook zat hij nog in zijn proeftijd.



De politie startte begin dit jaar een groot onderzoek nadat er meerdere aangiftes waren binnengekomen van Cantagebruikers. In totaal werden achttien gestolen wagentjes in beslag genomen.