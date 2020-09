9 jaar cel geëist tegen vader voor ontvoering Insiya naar India

De ontvoerde Insiya. Beeld ANP

Tegen de neef van Hemani, Imran S. (36), die ook terecht staat wegens ontvoering van het meisje, is een gevangenisstraf geëist van vier jaar. Ook hij was niet bij de rechtszaak aanwezig. Eerdere uitvoerders van de kidnap kregen celstraffen tot ruim vier jaar.

“Hemani, die geen gezag over zijn dochter heeft, is de opdrachtgever. Hij is het brein, de financierder en de uitlokker van de ontvoering. Hij ging op zoek naar mensen die hem konden helpen,” aldus de officier van justitie. Het gaat om een zorgvuldig geplande ontvoering waarvoor een draaiboek was gemaakt en waarbij verschillende teams ‘van over de hele wereld’ waren betrokken, zoals een observatieteam en ‘ophaalteam’. Operatie Barney werd het ontvoeringsplan genoemd. De kidnappers werden, aldus het OM, door Hemani voor hun medewerking betaald.

Nachtmerrie

“Hemani ging niet over één nacht ijs. Hij moest en zou Insiya hebben,” aldus de officier. “Het is onduidelijk hoe het met Insiya gaat. Bij Nadia Rashid en haar familie is er geen dag dat ze niet aan Insiya denken. Het is een nachtmerrie voor hen. Er is ook schade voor Insiya. Ze hebben een kind hun moeder afgenomen en een moeder haar kind. Het lijkt de vader meer te gaan om het schaden van de moeder dan om het belang van Insiya.”

Insiya werd op 29 september 2016 uit de woning van haar oma in Watergraafsmeer ontvoerd door een team van zeven mensen. Haar vader nam haar vervolgens mee naar India. De moeder van het meisje, Nadia Rashid, heeft haar dochter slechts enkele keren via Skype kunnen zien.