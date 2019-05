8x leuke plekken om te stemmen

De Posthoornkerk is ontworpen door de Nederlandse architect P.J.H. Cuypers, die ook het Centraal Station en het Rijksmuseum ontwierp. Beeld anp

American Hotel (Centrum)

Nostalgisch aangelegd? Stem dan voor de laatste keer in het American Hotel. Het 117 jaar oude Jugendstilmonument wordt in april 2020 namelijk het eerste Nederlandse Hard Rock Hotel. Wat vind jij, is het ook tijd voor een frisse wind in het Europees Parlement?

Leidsekade 97

De Mirandabad (Zuid)

Wie zijn kinderen van jongs af aan al enthousiast wil maken voor de verkiezingen, kan het beste naar het stemhokje in De Mirandabad gaan. Met een beetje geluk is het mooi weer en kun je na het stemmen richting de ligweide met verschillende baden: een pierenbad, een ondiep bad met piratenschip en een 50 meterbad, mét duikplank.

De Mirandalaan 9

Posthoornkerk (Centrum)

Midden aan de bruisende Haarlemmerstraat staat de Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen, beter bekend als de Posthoornkerk. Zeker een bezoekje waard, want de kerk is ontworpen door de Nederlandse architect P.J.H. Cuypers, die ook het Centraal Station en het Rijksmuseum ontwierp. Tegenwoordig wordt het gebouw gebruikt voor diners, concerten en toneel. En dus ook voor het feest der democratie.

Haarlemmerstraat 124 E

De Nederlandsche Bank (Centrum)

In de Europese politiek draait het vaak om geld. En daar weten ze bij De Nederlandsche Bank natuurlijk alles van. In het bezoekerscentrum kun je naast stemmen, ook meer te weten komen over de euro. Je kunt voelen hoe zwaar een goudstaaf is, leren hoe een pinautomaat eigenlijk van binnen werkt en hoe je vals geld kunt ontdekken.

Sarphatistraat 1

Galerie Beeldend Gesproken (West)

Bij Galerie Beeldend Gesproken in de Hallen kun je na het stemmen meteen een nieuw kunstwerk uitzoeken. Ook interessant voor mensen met een minder gevulde portemonnee, want je kunt de schilderijen huren. In de galerie vind je uitsluitend werk van kunstenaars met een psychiatrische achtergrond. Hangen je muren al vol? Pak dan na het stemmen een filmpje in de Filmhallen of prik een vork in de Foodhallen.

Hannie Dankbaarpassage 23

Amsterdam Museum (Centrum)

Als je iets wil leren over de geschiedenis van Amsterdam − hoe de stad is ontstaan en gegroeid, maar ook hoe de bewoners zich gedragen − is dit de juiste plek. Zo kun je bij de tentoonstelling Fashion Statements zien wat er in de achttiende en negentiende eeuw in de mode was. Iedereen die hier komt stemmen, krijgt gratis toegang tot het museum (10.00-17.00 uur).

Sint Luciënsteeg 27

Kringloopbedrijf De Lokatie (Noord)

Wie na het stemmen nóg een steentje bij wil dragen aan de maatschappij, kan naar De Lokatie in Noord gaan. Tik daar voor een prikkie een tweedehandsje op de kop en help zo de CO2-uitstoot beperken. De winkel wordt gerund door mensen met psychiatrische of psychosociale problemen.

Distelweg 85

Molen van Sloten (Nieuw-West)

We stemmen ditmaal voor het Europees Parlement, maar in de Nederlandse politiek draait alles om polderen. Zo ook bij de molen van Sloten, die ervoor zorgt dat het waterpeil in de lager liggende omgeving onder een bepaald niveau blijft. Wie zin heeft kan na het stemmen een rondleiding volgen en alles leren over de wieken, molentechniek en de geschiedenis van Sloten en Oud Osdorp (8,50 euro p.p.).

Akersluis 10

Op de kaart hieronder vind je alle stemlocaties in de stad.