87 miljoen euro voor Amsterdams onderzoekscentrum kunstmatige intelligentie

Beeld Getty Images

Het Amsterdamse onderzoeksinstituut Innovation Center for Artificial Intelligence (Icai) krijgt dinsdag een toezegging voor 25 miljoen euro vanuit de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), die subsidiegelden van de overheid voor wetenschappelijk onderzoek verdeelt.

Het geld komt boven op een bijdrage van 7,5 miljoen euro die het ministerie van Economische Zaken eerder toezegde. Vanuit de aangesloten kennisinstellingen (universiteiten en hogescholen), maatschappelijke organisaties en betrokken bedrijven was al bijna 55 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De universiteiten en hogescholen werken via het Icai al jaren samen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Daardoor kan wetenschappelijk onderzoek worden getoetst aan problemen in de maatschappij en het bedrijfsleven en helpen deze op te lossen.

Daarbij zijn eerder laboratoria opgezet, onder meer met de gemeente Amsterdam en bedrijven als Booking.com, TomTom (op het gebied van autonoom vervoer), Albert Heijn en Bol.com (kunstmatige intelligentie in winkels) en mediabedrijven DPG Media (onder meer Het Parool en AD), RTL en Elsevier.

Zorg en media

Met de nieuwe geldinjectie komen er naast de 29 bestaande laboratoria 17 nieuwe onderzoekscentra bij ‘voor het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie in de zorg, logistiek, media, voeding en energie’. Behalve in Amsterdam komen die, afhankelijk van het onderzoeksveld, ook in onder meer Delft, Wageningen en Eindhoven.

De laboratoria bieden vaste plek aan 85 gepromoveerde onderzoekers die tenminste vijf jaar aan het onderzoek blijven verbonden, naast medewerkers van betrokken bedrijven en instellingen die er tijdelijk werkzaam zijn. Het programma wordt daarna met nog eens vijf jaar verlengd.

“Dit is een belangrijke impuls voor de regio, omdat er voor onderzoek naar kunstmatige intelligentie een hele hoop goeie mensen nodig zijn om in de top mee te kunnen blijven doen,” aldus een woordvoerder van het Icai.

Innovatieve oplossingen

Amsterdam heeft een goede naam in de wereld van onderzoek naar kunstmatige intelligentie. Volgens organisatieadviesbureau McKinsey is de stad met Londen en Stockholm het belangrijkste Europese centrum op dit gebied en onderscheidt Amsterdam zich vooral door innovatieve oplossingen en het ontwikkelen van ‘eerlijke’ en betrouwbare algoritmes.

De opleidingen aan de Amsterdamse hogescholen en universiteiten die zich bezighouden met kunstmatige intelligentie trekken consequent veel meer aanmeldingen van studenten dan er plekken zijn.

Ook het bedrijfsleven heeft Amsterdam omarmd. Twee jaar geleden streek Microsoft in de stad neer met een onderzoekscentrum voor kunstmatige intelligentie. Eerder vestigden Qualcomm, Databricks en een deel van Google Brain, de tak van de zoekgigant die zich met kunstmatige intelligentie bezighoudt, zich in de hoofdstad.