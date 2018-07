8000 euro opgehaald na diefstal rolstoelbakfiets

Wat een verdrietig bericht.

"Ja, het is vervelend. Door zuurstofgebrek bij haar geboorte heeft Lin hersenschade opgelopen en is ze fysiek zwaar beperkt. De spieraansturing van haar lichaam werkt niet goed. We zijn afhankelijk van rolstoelen, taxi's en speciaal vervoer. Met de rolstoelbakfiets konden we door Amsterdam crossen, maar nu hij is gestolen, is ook onze vrijheid weg."



En toen besloot u de hulp van anderen in te schakelen?

"Dat was niet mijn eerste gedachte, ik vraag namelijk liever geen hulp. Ik heb ook lange tijd gedacht - of gehoopt - dat de bakfiets er opeens weer zou staan. Dat ze spijt hadden gekregen toen ze zagen dat het niet zomaar een bakfiets was. Je houdt jezelf voor de gek, maar dat de fiets weg was, was zo onwerkelijk. Toch had ik niet verwacht wat er toen gebeurde."



Binnen 48 uur zaten jullie al bijna op het streefbedrag van 8000 euro.

"Het gaat zo hard. Ik weet wat ze zeggen over de kracht van social media, maar dat zoveel onbekenden in zo'n korte tijd ons de fiets terug gunnen: daar raak ik geëmotioneerd van."



De mensheid is toch zo slecht niet.

"Zeker niet. Het is stom dat zo'n grote groep mensen de actie van twee of drie mensen moet rechttrekken, maar dat het gebeurt is geweldig."



U en Lin zijn binnenkort weer op de bakfiets te spotten.

"Daar lijkt het wel op. Ik moet je bekennen dat ik stiekem begin te dromen van een rolstoelauto. Dat zou nog zoveel meer vrijheid betekenen. We kunnen dan naar Lins oma in Friesland zonder dat het een vermoeiende, lange reis met bussen en taxi's betekent. En naar Spanje. Lin wil daar dolgraag heen, want daar woont Sinterklaas."