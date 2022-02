800 spijkerbroeken vormen samen het blauwe monsterkunstwerk Messy

Het kunstwerk Messy, het Monster van Cop Ness. Beeld Jean-Pierre Jans

Messy is een samenwerking van het Amsterdamse streamingplatform WaterBear, dat vooral documentaires over klimaat vertoont, en circulair denimmerk Mud Jeans. Geïnspireerd door het monster van Loch Ness, besloten de makers een circulair kunstwerk te maken: Messy is gemaakt van achthonderd door Mud Jeans gedoneerde spijkerbroeken.

Na afloop van de expositie worden alle onderdelen gerecycled en hergebruikt, schrijven de makers in een persbericht. En als bezoekers een QR-code scannen, krijgen ze tips te lezen over circulariteit.

Week van de Circulaire Economie

Van 7 tot en met 12 februari is het de Week van de Circulaire Economie. Volgens non-profitorganisatie Circle Economy komt zeventig procent van onze CO 2 -uitstoot uit de productie en verwerking van consumptiegoederen zoals kleren, mobiele telefoons en maaltijden.

Circulariteit staat voor het hergebruiken van alle grondstoffen waarmee een product wordt gemaakt.