80 tijdelijke studentenkamers in Oudemanhuispoort

Ondanks de zorgen van buurtbewoners voor overlast, is de gemeente positief over het plan en verleende deze week een omgevingsvergunning voor studentenhuisvesting.



De Oudemanhuispoort wordt momenteel slechts gedeeltelijk gebruikt door de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw). Eerder deelden zij het pand met de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR), maar sinds die zijn verhuisd naar de Roeterseilandcampus, is een deel niet in gebruik.



Gezien het tekort aan betaalbare studentenkamers in de stad, stelden de universiteit en studentenhuisvester DUWO dit plan aan de gemeente voor.



Aanspreekpunt

Om de door de buurt gevreesde overlast te voorkomen, worden er 80 kamers gerealiseerd in plaats van de oorspronkelijk geplande 190. Ook schakelen DUWO en de Uva een beheerder in die alles in goede banen moet leiden en komt er een aanspreekpunt voor bewoners.



De gemiddelde huur van de kamers zal neerkomen op 340 euro (exclusief servicekosten), al zijn er ook al kamers beschikbaar vanaf 200 euro. Dit is afhankelijk van de grootte van de kamers. Sanitair en keukens worden gedeeld.