8 ton subsidie voor vernieuwde Queer en Pride Amsterdam, bijdrage gemeente verdrievoudigd

Na jarenlang debat over het karakter en de inhoud van Pride Amsterdam zijn er sinds dit jaar twee partijen betrokken bij de organisatie van Queer & Pride Amsterdam: stichting Pride Amsterdam en stichting Queer Amsterdam. De twee organisatoren krijgen apart subsidie van wethouder Touria Meliani (Evenementen). In totaal ontvangen de organisatoren van Queer & Pride Amsterdam 824.092,50 euro subsidie van de gemeente.

Nieuwkomer stichting Queer Amsterdam ontvangt bijna 475.000 euro: 350.000 euro vanuit de afdeling Diversiteit en 124.902,50 euro vanuit het Evenementenfonds. Stichting Pride Amsterdam, die al jarenlang de Prideweek organiseert, krijgt 350.000 euro subsidie: 100.000 van de afdeling Diversiteit en 250.000 euro uit het Evenementenfonds.

De totale subsidie van de gemeente voor Queer & Pride Amsterdam valt bijna drie maal zo hoog uit in vergelijking met voorgaande jaren. Zo kreeg enige organisator stichting Pride Amsterdam in 2022 250.000 uit het Evenementenfonds en geen diversiteitssubsidie.

In 2023 kent Queer en Pride Amsterdam voor het eerst twee organisatoren: stichting Pride Amsterdam en stichting Queer Amsterdam. De tweede groep had jarenlang kritiek op hoe onder meer de botenparade werd georganiseerd, de critici spraken van pinkwashing: het toe-eigenen van de lhbtq-agenda door onder meer multinationale bedrijven. Na pittige onderhandelingen kwamen beide partijen medio december tot een compromis: Queer Amsterdam organiseert de eerste week (22 tot en met 28 juli), Pride Amsterdam de tweede week (1 tot en met 6 augustus), waarin ook de botenparade op zaterdag 5 augustus valt.

Totaalbedrag subsidiefonds gelijk gebleven

Naast de twee organisatoren van Queer en Pride Amsterdam krijgen negen andere grote evenementen meer dan 35.000 euro subsidie van de gemeente. Het vijfjaarlijkse SAIL krijgt, net als vorig jaar, 100.000 euro, de hoogmis van dancemuziek ADE ontvangt 130.000 euro en de sinterklaasintocht medio november wordt met 190.500 euro ondersteund.

Ook Amsterdam Light Festival, Kwaku Summer Festival, Prinsengrachtconcert, Bredewegfestival, Landjuweel jubileum en Circusbende festival krijgen in 2023 subsidie.

In totaal geeft de gemeente ruim 1,2 miljoen euro subsidie aan grote evenementen, het totale evenementenbudget van 2023 beslaat ruim 1,6 miljoen euro. Hieruit worden ook kleinere subsidies (van minder dan 35.000 euro) verstrekt, evenals een flexibel budget. Het totale budget is hiermee nagenoeg gelijk aan dat van 2022.

“Evenementen zijn belangrijk voor Amsterdam. Het zijn momenten waarop mensen elkaar vinden en zich verbonden voelen met onze stad. Er wordt feestgevierd en tegelijkertijd stil gestaan bij verworven vrijheden en rechten, zoals bij Queer & Pride Amsterdam,” aldus wethouder Meliani.

