8 mannen gearresteerd na vondst cocaïne tussen ananassen

De mannen zijn tussen de 22 en 47 jaar oud. Naast de Amsterdammers zijn er een Turkse man, een Albanees en een Dominicaan opgepakt. De partij cocaïne heeft een straatwaarde van minimaal 350.000 euro en is meteen vernietigd.



Het speciale Hit And Run Carco-team, dat getraind is om drugs op te sporen, vond de veertien kilo verdovende middelen tussen een partij ananassen in dezelfde container in de Rotterdamse haven.



De route van de container werd vanaf dat moment in de gaten gehouden. Aan het eind van de rit overlaadden afgelopen donderdag de smokkelaars de drugs in een personenauto. Voordat de verdachten er mee weg wilden rijden, pakte het opsporingsteam hen op.