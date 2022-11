8 maanden cel voor gewapende straatroof Rolex in Centrum

Beeld ANP

De gewapende straatroof vond plaats op maandagavond 18 april in de Spuistraat in het Centrum. De dader hield een man vast en beroofde hem daarna samen met een medeverdachte van zijn horloge. De verdachten gebruikten daarbij geweld waardoor het horloge kapot geslagen werd. In het vonnis van de rechtbank wordt duidelijk dat het om een Rolex ging.

De rechtbank noemt in het vonnis dat er sprake is van een ‘impulsieve en antisociale levensstijl’ en verbindt aan de voorwaardelijke celstraf dat de veroordeelde onder meer een reclasseringstraject aangaat en meewerkt aan schuldhulpverlening.

Luister onze podcast Amsterdam wereldstad over rolexrovers. Wat kan er gedaan worden om dit geweld te stoppen?