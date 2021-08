8-jarig meisje uit Syrië ‘gedropt’ bij politiebureau Hoofddorp

Beeld anp

‘Hartverscheurend’, schrijft wijkagent Johan Dubbeldam bij de foto die hij op Twitter plaats. ‘Een telefonische tolk heeft haar net verteld dat we aardig zijn en haar gaan helpen’, schrijft de agent bemoedigend. Zijn collega - die hij op Twitter ‘tante Ellen’ noemt - helpt het Syrische meisje. ‘Zij heeft haar gerustgesteld, een en ander geregeld.’ Het tasje van Frozen is volgens de wijkagent ‘alles wat zij heeft’.

Politiewoordvoerder Derk Burger van het korps Noord-Holland laat weten dat het meisje inmiddels niet meer aanwezig is op het bureau, maar is opgevangen door het Nidos, een stichting die jeugdbescherming biedt aan vluchtelingen. “Daar krijgt ze een voogd,” zo weet de betrokken wijkagent.

Nidos-woordvoerder Elsbeth Faber kan in verband met de privacy alleen in algemene termen reageren: “Als jongeren worden aangetroffen met vluchtelingenachtergrond, dan worden die bij ons aangemeld en gaan we voogdij aanvragen, kijken of er familie is en op zoek naar een gezin als er geen familie te traceren is.”

Hulp

Mensen op Twitter vragen zich af of het meisje ‘gewoon is afgezet als in: red je er maar mee!?’, maar dat is volgens de wijkagent van het korps Noord-Holland niet het geval. ‘Mwah, ze heeft wel instructies gehad merk ik,’ zo antwoordt hij op Twitter.

De wijkagent roemt de volgers op het sociale medium die hulp aan bieden. ‘Twitter kan zo mooi zijn. Heb inmiddels meerdere aanbiedingen van volgers die het 8-jarige kindje willen opvangen. Ik kan daar niets in betekenen, daar gaat Nidos over. Neemt niet weg dat ik het gebaar erg mooi vind.’