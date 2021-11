8 jaar cel voor fatale steekpartij bij hostel in Bos en Lommer

Op 20 november 2020 werd voor het voormalige Elseviergebouw in de Kolenkitbuurt een 29-jarige Poolse man doodgestoken. Beeld Joris Van Gennip

Het slachtoffer zou in de nacht van 20 november 2020 een vrouwelijke gast van het hostel hebben lastiggevallen, waarna een discussie tussen de twee mannen ontstond. De ruzie mondde uit op een vechtpartij voor de deur van Dutchies, het voormalige Elseviergebouw. Tijdens het gevecht trok de veroordeelde een mes en stak de andere man in de borst. Het slachtoffer overleed kort na het incident aan zijn verwondingen.

De rechtbank besloot dat de 28-jarige man zich niet kon beroepen op ‘noodweer’, omdat er geen sprake was van zelfverdediging. Op camerabeelden is te zien hoe de man het slachtoffer uitdaagt en de eerste klappen in het gevecht uitdeelt.

De veroordeelde lijdt volgens een psychiater en een psycholoog van het Pieter Baan Centrum aan een borderline persoonlijkheidsstoornis. Maar de onderzoekers zeggen dat er geen verband is tussen de stoornis en zijn daden; de man was tijdens het incident volledig toerekeningsvatbaar. Toch houdt de rechtbank rekening met de kwetsbaarheid van de dader in de lengte van de straf.

De nabestaanden van het slachtoffer krijgen een schadevergoeding van 47.000 euro.