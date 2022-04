8 jaar cel geëist tegen medeverdachten in moordzaak Ayla Mintjes

Vrienden en buurtbewoners houden een stille tocht voor de 27-jarige Ayla Mintjes. Ze overleed nadat ze was beschoten in de Maassluisstraat. De daders hadden het vermoedelijk op haar vriend, Anis B., gemunt. Beeld ANP

Ze worden verdacht van het treffen van voorbereidingen voor de dodelijke schietpartij op zondagavond 16 mei 2021 in de Maassluisstraat, waarbij Mintjes’ vriend Anis B. vermoedelijk het beoogde doelwit was.

Sivinho R. (21) uit Amsterdam en Levert K. (22) uit Hoorn zouden volgens de officier van justitie actief Mintjes hebben geobserveerd om haar vriend B. te kunnen vinden. Ze bekenden in de rechtbank in Amsterdam dat ze als zogeheten spotters inlichtingen hebben verzameld. “Ze waren onderdeel van een geweldsspiraal die niet te stoppen lijkt,” aldus de officier. “Zonder observaties kunnen schutters niet werken.”

Op 12 mei vorig jaar probeerden K. en R. een gps-tracker te bevestigen onder de auto van B. Dat laatste is niet gelukt, omdat ze op heterdaad werden betrapt tijdens een inbraakpoging in de parkeergarage aan de Maassluisstraat. Kort voor hun aanhouding stopten ze de gps-tracker in een brievenbus van het pand.

Bruut geweld

Mintjes wist dat ze werd geobserveerd bij haar zonnestudio in Diemen. Zo noteerde ze op 9 mei een kenteken van K. in haar telefoon toen hij haar achtervolgde naar haar werk. “Ze moest elk moment over haar schouders kijken,” zei de officier. De liquidatie is in de woorden van het OM met bruut geweld uitgevoerd, waarbij de kogels in het rond vlogen.

“Het is geen uitzondering meer dat anderen bij vergissing worden geliquideerd. In deze zaak is niet Anis B. maar Ayla Mintjes om het leven gebracht,” zei het OM. K. en R. hebben verklaard dat Anis B. nog geld moest betalen voor een partij cocaïne. K. verklaarde vrijdag dat het de bedoeling was de auto van Anis B. te stelen, om hem tot betaling te dwingen. Het OM noemt zijn verklaring over de incasso-opdracht ongeloofwaardig.

Het duo wordt ook verdacht van wapenbezit, waarvoor K. een maand voor zijn arrestatie ook al voor was veroordeeld. Hij zat nog in zijn proeftijd. K. staat daarnaast terecht voor witwassen van een bedrag van ruim 6000 euro. In de woning vond de politie 3600 euro en in zijn auto 2600 euro.

De rechtbank doet op 15 april uitspraak. De schutters en de bestuurder van de vluchtauto staan later terecht.