8,7 miljoen voor 5 slaapkamers: Noord krijgt grootste penthouse van de stad

Het grootste penthouse van Amsterdam: 774 vierkante meter woonruimte op 75 meter hoogte. Beeld ANSTERDAMWOONT

Een wijnkelder, thuisbioscoop en bijna 100 vierkante meter aan terras. Het zijn enkele details van een penthouse dat momenteel wordt aangeboden in Bold, een woontoren in aanbouw in de nieuwbouwwijk Overhoeks in Noord. Met 774 vierkante meter woonoppervlak verspreid over twee verdiepingen op 75 meter hoogte is dit volgens de catalogus het grootste penthouse van Amsterdam en daarmee waarschijnlijk het grootste appartement dat ooit op de markt is verschenen. Zelfs de veelbesproken penthouses in Pontsteiger waren niet zo groot als deze ‘sky villa’, zoals de woning door de makelaar wordt aangeprijsd.

Het appartement geeft de uitdrukking ‘Noord gestoord’ een geheel nieuwe betekenis. Zo telt het pand meerdere woonkamers, vijf slaapkamers en vier badkamers, kantoorruimte, een sauna en een gym, ontworpen door architect Chris Zwiers. De koper krijgt ook de mogelijkheid de woning op te splitsen in twee penthouses.

Met een verkoopprijs van 8,7 miljoen euro is het penthouse sowieso de duurste woning in Noord en bijna de duurste woning van de stad die momenteel te koop staat. Alleen een villa aan het Vondelpark á 13,5 miljoen euro en een appartement op de Dam van 10,5 miljoen euro staan voor een hoger bedrag in de etalage, hoewel deze prijs met een miljoen is gezakt sinds deze woning vorig jaar werd aangeboden. Overigens komen veel woningen in het topsegment niet op Funda terecht, maar worden die door gespecialiseerde makelaars direct bij de doelgroep aangeboden.

Erfpacht: 35.000 euro

Wie de koper van het grootste penthouse van Amsterdam ook wordt, hij of zij doet er goed aan om van te voren even met de gemeente te bellen. Woontoren Bold staat zoals bijna alle gebouwen in Noord op erfpachtgrond. Ruwe schattingen komen uit op een canon van ongeveer 35.000 euro per jaar.

In woontoren Bold worden 158 appartementen gerealiseerd, verspreid over 25 verdiepingen. De oplevering staat volgens projectontwikkelaar Vorm gepland voor het vierde kwartaal van dit jaar.