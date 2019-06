778 klachten over DGTL en Awakenings: geluidsnormen mogelijk aangepast

Er kwamen 405 klachten binnen over DGTL op de NDSM-werf. Beeld ANP

Dat antwoordt het college van b. en w. op raadsvragen van de PvdA, onder andere naar aanleiding van berichtgeving van Het Parool over honderden klachten over het lawaai van festivals.

Zowel op zaterdag als op zondag klaagden inwoners uit verschillende stadsdelen over geluidsoverlast. Van de meldingen over Awakenings komt 94% uit stadsdeel West en 6% uit Centrum. Van de meldingen over DGTL komt 68% uit Noord, 22% uit West en 10% uit Centrum. Omdat het niet verplicht was adresgegevens in te vullen, is niet met zekerheid te zeggen dat het om inwoners van die stadsdelen gaat.

Normen

In totaal werden er zaterdag 332 klachten geregistreerd en zondag 446. Normaal gesproken zijn dat er hooguit enkele tientallen. Het college schrijft wel dat er ook met Hemelvaart meer geklaagd is over geluidsoverlast. Het klachtennummer van de gemeente 14 020 werd twee keer zo vaak gebeld als in een ander weekend, vooral tussen 20.00 en 24.00 uur.

Beide festivals voldeden aan de gestelde normen voor geluidsoverlast. Voor DGTL was dat 80 decibel. Handhaving heeft het festival na de vele klachten rond 22 uur verzocht dat naar beneden te schroeven tot 75, waaraan gehoor is gegeven. Omdat Awakenings binnen was gold daar een andere norm van 118 decibel, die ook niet overschreden is.

De gemeente weet niet waarom er zo veel klachten waren. ‘Bij gebrek aan feitelijk en systematisch inzicht in de redenen van Amsterdammers, die geklaagd hebben over geluidsoverlast van de festivals DGTL en Awakenings 20/21 april 2019, is het op dit moment niet mogelijk om onderbouwde en valide verklaringen te geven voor het grote aantal klachten’, schrijft het college. Daar is nader onderzoek voor nodig.

Weersomstandigheden

Dat moet zich in eerste instantie richten op het ‘verkennen van bijzondere weersomstandigheden, zoals temperatuurinversie in combinatie met wind uit ongebruikelijke hoek, waardoor geluid veel verder draagt dan gebruikelijk’. Er zijn sterke aanwijzingen dat dat het geval was bij DGTL.

Een andere verklaring kan zijn dat de bewoners van de nieuwbouw in de Houthavens ‘voor het eerst geconfronteerd werden met een zekere geluidbelasting’. Meer onderzoek is nodig om te kijken op welke andere festivallocaties dit nog meer speelt.

Een derde mogelijke verklaring is dat er wellicht ‘sprake is van een veranderend stedelijk/maatschappelijk draagvlak voor geluidsoverlast afkomstig van evenementen, in het bijzonder muziekfestivals’. Ook daar is meer onderzoek voor nodig.

Burgemeester Femke Halsema kondigde eerder al aan onderzoek te doen naar de oorzaak van de overlast in samenwerking met de expertgroep ‘Best Beschikbare Technieken’. Ook de weersomstandigheden worden daarin meegenomen. ‘Bij voldoende aanleiding moet ruimte bestaan voor het eventuele aanpassen van geluidsnormen,’ besluit het college.