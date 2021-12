77-jarige man overleden na aanrijding op President Kennedylaan

Beeld Joris van Gennip

Hulpdiensten werden rond 05.50 uur gealarmeerd. Op de plek van het ongeval troffen hulpdiensten de man (77) liggend op straat aan. Op dat moment werd hij door een omstander gereanimeerd. De politie en andere hulpdiensten hebben de reanimatie overgenomen, maar dat mocht niet baten; het slachtoffer overleed ter plekke.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De automobilist is aangehouden, zoals gebruikelijk bij dodelijke aanrijdingen.

Het is de derde dodelijke aanrijding binnen tien dagen in het Amsterdamse verkeer. Vorige week overleed een verkeersregelaar op het Waterlooplein en op dezelfde dag een jong meisje bij een aanrijding op de Amstelveenseweg. Bij beide ongevallen kwamen de slachtoffers in botsing met een vrachtwagen.