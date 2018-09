77-jarige man opgepakt voor babbeltruc in Zuid

- Ierse klusjesmannen komen aan de deur met de melding dat er een lekkage is. Vaak hebben ze die zelf veroorzaakt of nagebootst met een spuitbus water. Ze vragen tot wel duizenden euro's voor reparatie.



- Een oudere man komt met het smoesje dat een van zijn familieleden in de buurt woont, maar hij niet naar binnen kan. Hij vraagt vervolgens om geld. Een andere oudere man komt zogenaamd voor de verwarmingsketel. Hij rekent hiervoor meestal 70 euro.



- Verschillende vrouwen zijn actief in Zuid. Zij komen huizen binnen met de smoes dat zij problemen hebben met de afvoer. Een derde persoon steelt vervolgens sieraden uit het huis.



- Een man komt met de melding dat hij een lekkage in het huis een verdieping hoger aan het maken is en wil controleren of het niet doorlekt. Hij steelt tijdens het rondkijken spullen.