75-plusser vanaf 1 januari niet meer met aanvullend openbaar vervoer: ‘Oppassen dat deze groep niet in een sociaal isolement valt’

Beeld ANP

“Het is werkelijk een schande hoe ouderen opnieuw worden gepakt,” zegt Wil van Soest, fractievoorzitter van de Partij van de Ouderen. “Dit college heeft niets met ouderen, ik kan het niet anders zeggen. Ons volgende speerpunt wordt een aparte wethouder voor zorg en ouderen.”

Aanleiding is de bezuinigingsmaatregel die vanaf 1 januari 2022 ingaat: alleen Amsterdammers met een beperking komen dan nog in aanmerking voor een pas voor aanvullend openbaar vervoer. Nu is die pas ook beschikbaar voor alle Amsterdammers boven de 75 jaar. Pashouders kunnen bijvoorbeeld goedkoop gebruik maken van speciaal openbaar vervoer, zoals een AOV-taxi of -busje, of onder begeleiding een ritje maken in het reguliere openbaar vervoer. Vanaf volgende week is dat dus niet meer beschikbaar voor 75-plussers zonder beperking.

Allemaal een Canta

Van Soest vreest voor nog meer vereenzaming onder ouderen. “De mensen gaan thuisblijven. Zij durven echt niet met een mondkapje in een overvolle bus te gaan zitten, als ze dat al kunnen. En het college wil toch iedereen uit de auto? Ouderen gaan nu allemaal een 30 kilometer-autootje aanschaffen, om toch nog een beetje bij de maatschappij te blijven.”

Niet alleen ouderen zullen nadeel van de regel ondervinden, denkt Van Soest. “Wie gaat er nu voor mantelzorg zorgen, en voor kinderoppas? Ouderen zijn de grootste vrijwilligersgroep die bestaat.”

Ook manager Marc Marcus van het Amstelhuis, met woningen en een restaurant voor senioren, noemt de maatregel ‘een kwalijke zaak’. Marcus: “Ik schrik hier wel van. De meeste mensen wonen hier zelfstandig, en redelijk veel van hen zijn nog volledig gezond, maar ze raken wel beperkt in hun doen en laten. De tramhalte Amsteldijk hier voor de deur is ook al weggehaald, een jaar nadat wij de deuren openden.”

Daardoor zijn veel bewoners afhankelijk van aanvullend openbaar vervoer, aldus Marcus. “Velen zijn wat angstiger om tijdens de coronamaatregelen zomaar op de tram te stappen. Ze zijn toch wat kwetsbaarder. Dat geldt ook voor de mensen die uit de hele Pijp in ons restaurant komen eten.”

Aan huis gekluisterd

Seniorenorganisatie KBO-PCOB noemt het ‘zeer spijtig’ dat de AOV-regels in Amsterdam per 1 januari worden gewijzigd. “Voor senioren, zeker de oudsten, is het heel fijn dat er openbaar vervoer mogelijk is dat je van deur tot deur brengt,” zegt een woordvoerder. “Nu dit vervoer voor 75-plussers in Amsterdam vervalt moeten we oppassen dat deze groep niet in een sociaal isolement valt.”

Covid heeft dat probleem toch al groter gemaakt, aldus de woordvoerder. “Het coronavirus heeft diepe sporen achtergelaten en ervoor gezorgd dat heel wat ouderen aan huis gekluisterd zijn. Juist dan moet je niet bezuinigen op een voorziening die het senioren mogelijk maakt om naar buiten te gaan. Het normale ov is niet voor iedere 75-plusser een alternatief, bijvoorbeeld als de opstapplaats te ver is om te lopen.”

De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen wil geen halszaak van de bezuiniging maken. “Wij kijken naar inkomen,” zegt een Anbo-woordvoerder. “Zolang mensen met een laag inkomen wel nog korting krijgen, en wij begrijpen dat dat in Amsterdam het geval is, hebben wij er niet zo’n probleem mee.”