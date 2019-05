737 van KLM landt op Schiphol met kapotte motor

Mogelijk is er een vogel in de motor terechtgekomen, waardoor de motor vastloopt en er een grote steekvlam ontstaat. "We zijn het aan het uitzoeken. De passagiers zijn niet in gevaar geweest en er was geen paniek aan boord. Het vliegtuig is veilig geland," aldus de woordvoerder. Het toestel zat vol met passagiers en kwam uit Portugal.



Een bewoner in de buurt van de Aalsmeerbaan hoorde rond 8.45 uur een vliegtuig met 'een vreselijk hels geluid' aankomen en zag vlammen uit de linker motor. 'Komt gewoon over onze gemeente heen. Het gaat gewoon een keer fout,' schrijft hij op Facebook.