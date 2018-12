73.000 brieven voor patiënten MC Slotervaart

Akkoord over IJsselmeerziekenhuizen

De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten.



De zorg in de regio zal zo goed mogelijk worden gewaarborgd, aldus een woordvoerder van de ziekenhuizen. Ziekenhuis St Jansdal zal in ieder geval poliklinische zorg in Lelystad en Dronten voortzetten.



Er blijven voorzieningen met poliklinieken, voor diagnostisch onderzoek, met poliklinische operatiekamers, voor dagbehandelingen en met een spoedpoli voor zeven dagen per week van acht uur in de ochtend tot tien uur 's avonds. Voor behandeling waarbij nachtopname nodig is, kunnen patiënten er dus zeker voorlopig niet meer terecht.



St Jansdal ziet volgens eigen zeggen op dit moment ook geen mogelijkheden om een volwaardige Spoedeisende Hulp te verwezenlijken, want dan zouden een intensive care, een ok-team, een beddenhuis, een interventieradioloog, een kinderarts, 24/7 radiologie en laboratoriumfaciliteiten nodig zijn. Daarvoor ontbreekt het aan zorgpersoneel.



Komende tijd moet er meer duidelijk worden over de precieze omvang van de voort te zetten zorg en het aantal werknemers dat een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgt. Nu begint een overgangsfase onder bewindvoering van de curator, die tot 1 maart gaat duren.



Ook de onderhandelingen met de Stichting Antonius Zorggroep over voortzetting van zorg in de Noordoostpolder en op Urk zijn nog gaande. Die zouden begin volgende week tot resultaat moeten leiden.



Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) zegt blij te zijn "dat de doorstart gelukt is en dat partijen er uit zijn gekomen''. Maar hij lijkt zich nog niet definitief te schikken in het verdwijnen van acute zorg uit Lelystad.



"Ik blijf mij inzetten om te kijken wat er meer mogelijk is. Als het niet dit jaar is, dan wellicht volgend jaar. Dat betekent dat ik, zoals ik ook aan de Tweede Kamer heb toegezegd, zo snel mogelijk met partijen om tafel ga om te kijken welke mogelijkheden ze daarvoor zien."