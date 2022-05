72-jarige verdachte aangehouden voor betrokkenheid dood Amstelveense man

Beeld Joris van Gennip

Het slachtoffer werd op 10 april 2021 door een familielid als vermist opgegeven, nadat hij al twee dagen onbereikbaar was geweest en niet op zijn werk was verschenen. De man was pakketbezorger. Hij vluchtte jaren geleden met zijn familie uit Syrië en is niet bij de politie bekend vanwege criminaliteit, meldt de politie.

Tijdens het politieonderzoek werd rekening gehouden met een mogelijke ontvoering. Uiteindelijk werd de man levenloos aangetroffen in de Latherusstraat in Noord, in zijn bestelbus. Uit het onderzoek dat daarop volgde bleek dat hij op de Parelvisserslaan in Amstelveen werd doodgeschoten, en al langer in de gaten werd gehouden.

Tijdens het onderzoek kwam de 72-jarige man in beeld als verdachte. Hij heeft zowel de Israëlische als de Litouwse nationaliteit. Op 26 april 2022 werd hij aangehouden in het Duitse Leichlingen, waar hij momenteel nog vastzit. Nederland heeft om zijn overlevering gevraagd.

Het lijkt erop dat naast deze verdachte nog meer mensen betrokken waren bij de zaak, meldt de politie. Het motief van de dader(s) blijft onduidelijk.